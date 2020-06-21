28 يوماً في العزل.. حكاية رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة لـ"أنبوب حنجري"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تدهورت الحالة الصحية للنجمة الكبيرة رجاء الجداوي، اليوم الأحد، وقام الأطباء بوضعها على جهاز تنفس تداخلي.

البداية

في 24 مايو الماضي، أعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي خبر إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من انتهاء تصوير مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان".

وكشفت "رجاء" في تصريح خاص لمصراوي، أنها لا تعلم مصدر إصابتها بالفيروس، على الرغم من اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية، وتم نقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد ارتفاع شديد في درجة حرارتها.

شائعات

فور دخولها المستشفى، طاردتها شائعات كثيرة، ونفت ابنتها لمصراوي ما تردد وقتها عن وفاة والدتها أو دخولها في غيبوبة، وأكدت أن هذه الأخبار تؤثر على حالتها النفسية، كما أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن حالة الفنانة الكبيرة النفسية تدهورت عقب انتشار الشائعات.

انتكاسة

أصيبت الفنانة الكبيرة بانتكاسة، وتم نقلها لغرفة العناية المركزة بالمستشفى، في الثالثة فجر يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو، وذلك على إثر ارتفاع كبير في درجة حرارتها وصعوبة في التنفس، مع انخفاض نسبة الأكسجين في الجسم، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي لا تداخلي.

الحالة مستقرة

بعد أيام، استقرت الحالة الصحية للنجمة رجاء الجداوي، وانخفضت حرارتها، كما تحسنت نسبة الأكسجين في الدم، ولكن لم تخرج من غرفة العناية المركزة، كما استمر الأطباء في وضعها على جهاز التنفس.

حقن البلازما

في 8 يونيو، تم حقن الفنانة الكبيرة ببلازما المتعافين، وأكد الدكتور محمد خالد –طبيبها المعالج- أن نتائج التحاليل لم تظهر بعد.

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النتيجة إيجابية

بعد حقن النجمة رجاء الجداوي ببلازما المتعافين، ظهرت نتيجة المسحة الثانية إيجابية، وأعلن الأطباء أن حالتها الصحية مستقرة.

أنبوب حنجري

تدهورت الحالة الصحية للنجمة الكبيرة اليوم الأحد، وتم وضعها على جهاز تنفس اختراقي، وهو جهاز متصل بأنبوبة حنجرية لضخ الأكسجين مباشرة إلى داخل الرئتين، دون المرور على الأنف.

ما حدث جاء بعد تدهور حالة الفنانة الصحية، وعدم قدرتها على التنفس بالطريقة العادية باستنشاق الأكسجين عن طريق الفم والأنف، فجرى استخدام الجهاز لضخ الهواء مباشرة إلى الرئة.

وقال المصدر الطبي الذي تابع حالتها الصحية لمصراوي: "بالطبع، وضع الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعي اختراقي وتركيب أنبوب حنجري يعني معدل خطورة لأي مريض حاليا، وأوضح أنَّ هذه الحالة هيّ آخر مرحلة طبية للتعامل مع الحالات التي تقاربها في هذا الوضع.

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