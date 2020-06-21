حقيقة زواجها من نجم شهير وهذه مواصفات فتى أحلامها.. معلومات عن الفنانة نرمين الفقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

تحتفل الفنانة نرمين الفقي، اليوم، بعيد ميلادها الـ ٤٨ في بيتها تزامنا مع الإجراءات الإحترازية ضد وباء كورونا.

ونرصد لكم معلومات عن نرمين الفقي، في التقرير التالي :

_ اسمها نرمين عبد الرازق الفقي، ولدت يوم ٢١ يونيو عام 1972 بمحافظة الإسكندرية.

_ تخرجت من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية.

_ بدأَت الظهور على الشاشة من خلال مجال الإعلانات في بداية التسعينات مع طلعت يوحنا مخرج الإعلانات الشهير الذي اكتشفها، لتنتقل بعدها إلى مجال التمثيل في أواخر التسعينات.

_ لمع نجمها في مسلسل "رد قلبي" بدور الأميرة إنجي عام 1998، لتتوالى بعدها نجاحاتها في التلفزيون.

_ تمت خطبتها لرجل أعمال بالإسكندرية، ولكنهما انفصلا بعد عدة أشهر.

_ ابن خالها الفنان والإعلامي كريم كوجاك.

_ قالت في أحد البرامج التلفزيونية، أن خالها كان مقربا منها، ويتعامل معها كصديقته ويدعمها في خياراتها.

_ لم تتزوج حتى الآن.

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_ كشفت في أحد البرامج التلفزيونية سبب عزوفها عن الزواج مؤكدة أن العروض التي عرضت عليها لم تكن مناسبة لها سواء كان من خلال أن يكون العريس غير مناسب لها ولا يصلح زوجا مستقبليا أو أنها تحب شخص وحالت الظروف أن تكلل العلاقة بالزواج، أو أنها تحب شخص لا يبادلها نفس الشعور.

_ أوضحت مواصفات شريك حياتها في أحد البرامج التلفزيونية، بأنها تريده رجلا بمعنى الكلمة، وأن يكون إنسان محترم ولديه وظيفة محترمة، ويتمتع بالثقة في نفسه والثقة في المرأة التي يحبها ويرتبط بها، وليس ارتباط عن طمع فيها.

_ انقطعت عن التمثيل بعد مسلسل "جبل الحلال" عام 2014، لتعود في عام 2017 بمسلسل "أبو العروسة" في جزأيه الأول والثاني.

_ كان آخر أعمالها مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، والذى يتكون من 45 حلقة، وتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة.

_ تعرضت لثلاث شائعات زواج، آخرهم مصور يدعى رامي أنور، بعد تداول صور لهما على السوشيال ميديا، وأيضا شائعة الزواج من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وكذلك شائعة الزواج من الفنان كمال أبورية.

_ قالت في تصريحات صحفية: "عشت أصعب مرحلة فى حياتى بعد وفاة أمي منذ حوالى سبع سنوات.. ورغم أن أمي كانت مريضة منذ كان عمري ١٦ عاما، إلا أننا لم نفترق أبدا ".

_ قالت في تصريحات صحفية، إنها تأثرت بالفنان يحيى الفخراني وتعلمت منه أن الفن رسالة جادة، ومهنة صعبة تحتاج إلى مذاكرة وإتقان واجتهاد، وأيضا المخرجة رباب حسين، كمخرجة رائعة وحازمة تقود فريق العمل بقوة ومهارة وحب.

_ من أعمالها التلفزيونية، "الليل وآخره"، "عرب لندن"، "بنات عمري"، "رد قلبي"، "أبناء دهشان"، "طريق السراب"، "الماضي يعود الآن"، "حياة الجوهري"، "كارنتينا"، "أحلامنا الحلوة"، "ألف ليلة و ليلة"، "للثروة حسابات أخرى"، "حكاية بندق"، "ورد النيل"، وغيرها.

_ نالت العديد من الجوائز والأوسمة خلال مشوارها الفني، و حصلت على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل "الليل وآخره"، و جائزة التميز عن مسلسل "عرب لندن".