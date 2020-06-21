"كل سنة وروحك الطاهرة حواليا".. آمال ماهر تبعث رسالة لوالدها في "عيد الأب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت المطربة أمال ماهر أن توجه رسالة لوالدها الراحل، بمناسبة "عيد الأب"، الموافق، اليوم 21 يونيو.

ونشرت أمال صورة لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وروحك الطاهرة حواليا، ابتسامتك اللي كانت بتشجعني مستحيل أنساها، كل ذكرياتك الجميلة دايما في بالي وهي دي اللي عايشة عليها، الله يرحمك يا بابا".

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وأحيت أمال ماهر حفلا غنائيًا "أون لاين"، بالصوت والضوء في الأهرامات، الجمعة 12 يونيو دون جمهور.

وعرض الحفل عبر قناة إم بي سي مصر، ومنصة شاهد vip، وتصدر اسم اَمال ماهر، تريند تويتر بعد دقائق من بدء العمل، وانهالت التعليقات التي أشادت باَمال وأغانيها.

وطرحت آمال ماهر مؤخرًا أغنية "اللي قادرة"، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية نسب مشاهدة كبيرة على موقع "يوتيوب"، ولاقت انتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.