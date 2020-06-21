تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: ينتظر الفنان مصطفى درويش نتيجة تحليل المسحة الثالثة بعد إصابته خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد. وكتب مصطفى درويش، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، :"في انتظار نتيجة المسحة الثالثة يارب". كان مصطفى درويش قد بدأ في تلقي العلاج الخاص ببروتوكول وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا، مع عزل نفسه بمنزله. Advertisements وأضاف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن نتيجة المسحة لم تظهر، لكن باقي التحاليل والأشعة أثبتت وجود الفيروس. كان درويش أكد في برنامج "التاسعة مساءً" تقديم وائل الإبراشي أن الأمر بدأ بصداع شديد ثم تعب في البطن، دون نوم، ثم ارتفاع درجة الحرارة.

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