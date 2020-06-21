فن ومشاهير

هاني رمزي ينعي اللاعب العراقي أحمد راضي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان هاني رمزي، على نعي نجم الكرة العراقي أحمد راضي، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، بعد إصابته بفيروس المستجد.

ونشر رمزي، صورة الراحل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الله يرحم النجم العراقي أحمد راضي.. كان على خلق عظيمة وشخصية متميزة.. البقاء لله".

وفجعت الأوساط في العراق، اليوم، بنبأ وفاة راضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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ولعب أحمد راضي، للمنتخب العراقي منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته، وحقق مجموعة من الألقاب مع المنتخبات والأندية العراقية، كان أبرزها الوصول إلى كأس العالم في المكسيك عام 1986.

واعتزل أحمد راضي، بعد مسيرة كبيرة توج خلالها بألقاب وجوائز كثيرة، وفي عام 2008 دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي، وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.

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