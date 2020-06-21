محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة والإعلامية أروى، على توجيه رسالة لزوجها، بمناسبة الإحتفال بعيد الأب، الذي يوافق اليوم ٢١ يونيو.

ونشرت أروى، صورة لزوجها وابنتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنتم أكبر نعمة.. الله أنعم عليا بها في الدنيا.. الله يخليك لينا.. و يطولنا في عمرك.. كل سنة وأنت طيب يا أحن أب وزوج في الدنيا".

يذكر أن، أروى شاركت في رمضان الماضي ببرنامج "رامز مجنون رسمي" مع الإعلامي رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر ".

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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد الأب".. أروى تتغزل في زوجها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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