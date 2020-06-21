رامز أمير: "الحمد لله أول ممثل عربي حاصل على الحزام الأسود في التايكوندو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان رامز أمير مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من تدريباته في رياضة "التايكوندو".
وعلق: "الحمد لله كله بفضل ربنا، أول ممثل عربي حاصل على الحزام الأسود في التايكوندو، ولسه برضو كل ده تسخين، بس التقيل مش هنزله هنا، هتشوفوه قريب في السينما إن شاء الله".
وتعرض رامز أمير خلال الفترة الماضية، لإجراء عمليتين جراحيتين في الساق، بعد إصابته في أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، كما أنه يخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.
وجسد أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.
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