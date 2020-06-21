تراند اليوم : "مفيش كورونا عندكو".. صورة التقطت بطائرة لياسمين صبري وأبو هشيمة تشعل تويتر

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جمعتها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أثناء قضائهما الإجازة الصيفية بأحد الشواطئ السياحية الخلابة، الأمر الذي أثار إعجاب جمهورها علي السوشال ميديا خاصة على موقع تويتر، نظرا لجمال الصورة والتي رجح متابعيها التقاطها بواسطة طائرة أبو هشيمة الخاصة.

وأظهرت الصورة التي نشرتها ياسمين صبري عبر انستغرام "هي وزوجها أحمد أبو هشيمة على شاطئ بحر ما وخلفهما يخت، وترتدي ياسمين فستانا أبيض في حين يرتدي زوجها قميص وبنطلون بنفس اللون أيضا.

ولاقت الصورة ردود فعل واسعة، حيث علق المتابعون "هو شهر العسل ده مش ناوي يخلص"..."ايه الجمال ده الصورة دي تحفة شكلها متصورة من طيارة أو حد راكب بالون".. "طبعا يخت وطيارة يا بختك يا ياسمين".. "ربنا يسعدكم شكلكم جميل ولايقين علي بعض".."الصورة تحفة فنية بس ليه الشاطئ فاضي هو خصوصي ده".."هو مفيش كورونا عندكم".

وكانت إطلالة ياسمين صبري الزرقاء التي نشرتها عبر صفحتها على إنستغرام إعجاب متابعيها، حيث ارتدت فستانا أزرق اللون من ماركة "ترندي فاشن" العالمية تبلغ قيمته 2.023 ريالا بما يعادل 543 دولار.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة، وعلق البعض قائلين: "ذوقك اتحسن جدا يا ياسمين بعد ارتباطك بأبو هشيمة".. "الفستان يجنن واللون الأزرق تحفة عليكي والإطلالة أحسن من إطلالة زواجك".. "انتي حلوة في فساتينك اليومية عن المناسبات.

وفي واقعة مشابهة، أشعلت ياسمين صبري السوشال ميديا بعدما ظهرت بإطلالة مميزة وجريئة، لتنال إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين شبهوها بالفنانة الراحلة سعاد حسني خاصة في تصاميم فساتينها القصيرة.

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وظهرت صبري في الصورة التي نشرتها عبر إنستغرام وهي ترتدي فستانا مكشوفا تماماً من الظهر باللون البرتقالي، واعتمدت على رفع شعرها بشكل مميز.

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة عقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري نهاية أبريل الماضي في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب فيروس كورونا وحضر الحفل 10 أشخاص فقط.

وتشغل علاقة الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الجمهور بشكل كبير، حيث يترصد المتابعون أخبارهما ويتداول صورهما فور نشرها بشكل واسع مع الكثير من التعليقات.



