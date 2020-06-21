نهى الطيب: لهذا أطلقت نتفليكس روائع الأفلام العربية.. وهذه أهمية استثمارنا في المنطقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يونيو 2020 10:43 مساءً - نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى شركة Netflix، وفي حديثها لـ "الخليج 365 نت"، تكشف عن أهمية استثمار نتفليكس في المنطقة العربية، وكذلك أهمية إطلاق روائع الأفلام الكلاسيكية والمعاصرة العربية مؤخراً.





لماذا قررت Netflix إضافة هذا المحتوى، وما هدفها من ذلك؟

نريد لعدد أكبر من الناس في جميع أنحاء العالم أن يشاهدوا أفلاماً رائعة، وأن تعكس الشاشة قصص حياتهم. وسيتم من خلال هذه الخطوة عرض مجموعة مؤلفة من ثلاثة وأربعين فيلماً جديداً، تمزج روائع الأفلام لمخرجين بارزين، أمثال يوسف شاهين، ويسري نصر الله، ونادين لبكي، ومصطفى العقاد، مع روائع معاصرة لمخرجين من أمثال آن ماري جاسر، وهند بوجمعة، ومهدي البرصاوي.

نحن نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وأن تصل إلى كل مكان وأن تنال إعجاب المشاهدين أينما كانوا ومهما كانت لغتهم الأصلية. وتتضمن المجموعة الأخيرة أعمالاً فنيةً مرموقة من العالم العربي، يمكننا مشاركتها الآن مع 183 مليون عضو في جميع أنحاء العالم.

ونعتقد بأن هذه الأفلام ستقدم إضاءة على المشهد الترفيهي والثقافي العربي الأصيل. وتروي أفلام مثل "المصير"، و"الرسالة"، و"كفرناحوم"، قصصاً مؤثرة ساهمت في صياغة المشهد الثقافي في العالم العربي على مدى عدة عقود، وألهمت كثيراً من الناس على استخلاص العبر والدروس من الحياة، وامتلاك فهم دقيق لتاريخهم ومجتمعهم، واكتشاف دورهم فيه. وبفضل الإقبال الواسع على منصتنا، سنتمكن من إيصال هذه الأعمال إلى أشخاص لم تتح لهم الفرصة لمشاهدتها سابقاً، وكذلك لمن أحبوها بعمق ويرغبون بتكرار مشاهدتها.

ونريد في Netflix أن يفهم الناس أننا نعتبر أن المحتوى الترفيهي العظيم لا يقتصر على عرض المحتوى الأمريكي في مختلف أنحاء العالم فحسب، بل يجاوز ذلك من خلال عرض الأعمال من أي مكان في العالم أيضاً. ونتطلع لأن نكون جزءًا رئيسياً من النسيج الثقافي للمنطقة، وليست إضافة هذه الأفلام سوى خطوة أخرى على هذا الطريق. كما ندرك بأن رواية قصص محلية تعرض حياة العرب على الشاشة هو مصدر فخر لنا، ويتيح لنا الاستثمارات في هذا المجال تزويد المواهب وصنّاع الأفلام المحليين بمنصة لكسب المعجبين على مستوى العالم.



ما هي استراتيجية المحتوى التي تعتمدها Netflix في المنطقة، وهل تخطط لمواصلة الاستثمار في المحتوى العربي؟

استراتيجية المحتوى لدينا بسيطة، فنحن نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان، وما يميزنا هو أننا نقدّم قصصاً محلية أصيلة. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقةً متنوعةً تنصهر فيها ثقافات مختلفة. ولا تختلف الأذواق هنا عن التفضيلات الغربية فحسب، بل يختلف أيضاً الإقبال الإقليمي على المحتوى باختلاف البلدان. ونحن ندعم هذا التفرد الذي يتسم به العالم العربي، ووضعنا استراتيجية استثمارية إقليمية تستجيب لهذه الفروق الدقيقة بين المشاهدين في المنطقة، بما في ذلك التوسيع السريع لمكتبة المحتوى العربي في منصتنا، وزيادة الاستثمار في الإنتاجات العربية الأصلية، وإقامة شراكات مع صنّاع المحتوى، وتخصيص كوادر مهنية من أبناء المنطقة لقيادة نمونا في العالم العربي.

نحن متحمسون لإطلاق أعمالنا الأصلية المقبلة باللغة العربية، والتي تشمل مسلسل ما وراء الطبيعة، وأبلة فاهيتا، ومدرسة الروابي للبنات، والتي ستساهم في نشر المزيد من القصص العربية في العالم، إضافة إلى مكتبتنا المرخصة من الإنتاجات العربية التي تتوسع باستمرار.

لقد ركزنا جهودنا طوال السنوات الماضية للحصول على تطوير محتوى محلي مميز، واستثمرنا في مجموعة متنوعة من أعمال صنّاع السينما العرب من جميع الأعمار والثقافات والأنواع. وقد استحوذنا مُؤخراً على مجموعة "ستة شبابيك في الصحراء"، المؤلفة من ستة أفلام قصيرة لمبدعين سعوديين حازت على جائزة تلفاز 11، وهي تسلط الضوء على المحرمات الثقافية والتطرف وخفايا النفس البشرية. وكذلك فيلم الرسوم المتحركة السعودي "مسامير"، الذي يستمد أحداثه من أحد أنجح المسلسلات الكرتونية السعودية. كما أضفنا في الشهر الماضي مجموعة من 10 مسرحيات من الزمن الجميل تضم أعمالاً لعمالقة الشاشة مثل: عادل إمام، وعبد الحسين عبد الرضا، وسعيد صالح، ويونس شلبي، وأحمد زكي، وحسن مصطفى. وتشمل الأعمال الشهيرة الأخرى مسلسل الدراما السوري "الكاتب"، والفيلم المصري "الفيل الأزرق"، والدراما الكويتية "لدي سيناريو"، وفيلم الإثارة والرعب الإماراتي "هوائيات"، وفيلم "ذيب"؛ أول فيلم أردني يرشّح لجائزة الأوسكار، ومسلسل الدراما والجريمة اللبناني "الهيبة". وسيكون من شأن هذه المجموعة توسيع مكتبتنا وتمكين العائلات من إحياء وإعادة مشاهدة محتوى أحبوه على مر السنين.





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فيلم "إسكندرية ليه"





ما مدى أهمية عمل Netflix مع الشركات والموزعين المحليين، وإشراكهم في صناعة المحتوى والاستحواذ عليه؟

يشكّل العمل مع المواهب وصنّاع الأفلام والمبدعين المحليين أحد محاور استراتيجيتنا للمحتوى الإقليمي. فلا يمكن مشاركة القصص بين مختلف دول العالم، إلا إذا عملنا يداً بيد مع خبراء إقليميين يفهمون جمهور المنطقة وفروقات المحتوى الدقيقة في أرجائها. إننا نقدّر أهمية تبادل المعرفة ونعتبره أمراً مهماً، وتسمح لنا الشراكة مع كتّاب القصص والفنانين العرب بتبادل التعلم فيما بيننا. وهذا يعني العمل مع مبدعين معروفين، إضافة إلى وجوه جديدة من المنطقة لم تتح لها الفرصة لإيصال صوتها حتى الآن.

أن تكون جزءاً مهماً من النسيج الثقافي يعني دعم الصناعة المحلية السينمائية والتلفزيونية، وترك أثر دائم وإيجابي على الاقتصاد. ونحن نقوم بذلك من خلال إنتاج الأعمال الأصلية والاستحواذ والحصول على التراخيص وتعهّد الإنتاج المحلي.

وقد عملنا في الشهر الماضي مثلاً مع شركة "برايم تارغيت كونتينت ديستربيوشن" للاستحواذ على مسرحيات الزمن الجميل. كما أن العمل مع استوديوهات "تلفاز 11" في إنتاج "ستة شبابيك في الصحراء" أتاح لنا فرصة للتعاون مع شركة ناشئة واعدة مقرها السعودية، انطلاقاً من إيماننا بالمواهب في العالم العربي. وفي "مسامير"، عملنا مع استوديوهات "ميركوت" في الرياض. وفي أحدث مجموعة أفلام عربية كلاسيكية ومعاصرة، عقدنا شراكة مع شركة "فرونت رو فيلمز"، التي تعرض قائمة طويلة من العناوين المثيرة والمشهود لها، والتي نعتقد أنها ستنال إعجاب أعضاء Netflix في جميع أنحاء العالم.



لا توفر جميع الأعمال عالمياً، فعلى أي أساس قررتم فرزها إقليمياً أو دولياً؟

نحن نسعى إلى تقديم خدمة ومكتبة عالمية كاملة حتى لا يضطر أحد إلى الانتظار لمشاهدة أحدث العروض والأفلام. أما بالنسبة للإصدارات الأخيرة، فقد تفاوضنا للحصول على الحقوق العالمية لغالبية المحتوى، ولا سيما الأفلام العربية المعاصرة. إن عالم ترخيص المحتوى يحتفظ بطابع إقليمي ومجزأ للغاية. ولا بد من بعض الوقت، عدة سنوات على الأقل، للوصول إلى عرض عالمي متزامن.

مع ذلك، فإن جميع الأفلام ستكون متاحة لأعضائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب مكانتها في التاريخ والثقافة العربية. ولا تستند هذه القرارات إلى عدد الأعضاء الذين سيعجبهم المحتوى فحسب، بل على ما يضيفه هذا المحتوى إلى Netflix؛ سواء بارتقائه بمستوى عروضنا، أو بشعور الأعضاء في مختلف أنحاء العالم بأن لديهم محتوى غني يلبي رغباتهم.





فيلم "عمر المختار"





تتضمن قائمة الأفلام المعاصرة نجوماً صاعدة من المنطقة العربية، ما مدى أهمية ذلك لـ Netflix؟ وما هي معايير الاختيار؟

تهدف استراتيجية المحتوى التي نعتمدها في المنطقة إلى تقديم أعمال من إنتاج العرب وللعرب، ومشاركة البرامج والأفلام العربية عالمياً، وتزويد المواهب وصنّاع الأفلام العرب بمنصة لاكتساب المعجبين على مستوى العالم. ويُعدّ العمل مع وجوه جديدة جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية.

وتعكس الأفلام المعاصرة التي نضيفها الآن جمال الثقافة العربية وغناها وتنوعها، والتزامها العميق بقضايا العدالة، وحقوق المرأة، والثورات الاجتماعية والسياسية، والتاريخ، والتقاليد، والروابط الأسرية، والصداقات. وهي أفلام مسلية وملهمة وذات أبعاد شخصية وسياسية، وتُبرز الطبيعة المتطورة باستمرار لمنطقتنا. وتتضمن القصص المختارة من الإمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب تونس ولبنان وسوريا ومصر، أعمالاً فنية رائعة تبعث على الفخر. كما أن لهذه الأفلام جاذبية عالمية نأمل أن نقدم للجمهور العالمي من خلالها لمحة عن تاريخنا وثقافتنا وعائلاتنا، وروح الدعابة والحب، والنزعة الرومانسية الأصيلة والعميقة لدينا.

فيلم "الجمال والكلاب" مثلاً يتحدث عن شابة تونسية تلتقي برجل غامض في حفلة جامعية وتغادرها برفقته. لكن عليها في النهاية أن تناضل في سبيل حقوقها وكرامتها، وكل ذلك على خلفية عدالة تقف إلى جانب الجلادين. أما فيلم "سما" فهو تحفة أخرى حازت على عدة جوائز، يمضي بنا في رحلة ملحمية لتجربة النساء في الحرب، ويصوّر قصصاً مذهلة عن الخسارة والضحك والصمود والبقاء في خضم الانتفاضة في مدينة حلب في سوريا. وبالحديث عن قصص الفتيان، فإن فيلم "عاشق عموري" يجسد تطلعات فتىً يحاول تحقيق حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف، وأن يمثل المنتخب الوطني للإمارات في المستقبل.

كما استند اختيار هذا المحتوى إلى عرض الأعمال الأكثر جرأة وابتكاراً لبعض صنّاع السينما في المنطقة. فمن نادين لبكي إلى لوسيان بورجيلي وليلى المراكشي وآن ماري جاسر وهند بوجمعة، جاء استثمارنا في قصص مؤثرة لأصوات واعدة تعكس تنوع صنّاع الأفلام وتتناول قصص مجتمع متعدد الطبقات دائم التغير.





فيلم "روك القصبة"





ما هو شعور صنّاع الأفلام والمنتجين إزاء توفر أفلامهم على Netflix؟

لقد تحدثنا مع صنّاع الأفلام والمنتجين وتفاوضنا على الحقوق واختيار المحتوى على مدى الأشهر العديدة الماضية لعرض أعمالهم على Netflix، وبالنتيجة تقديم أفضل الأعمال الترفيهية للناس في مختلف أنحاء العالم.

وكان القاسم المشترك الوحيد الذي جمعهم شعورهم بالفخر والابتهاج لمشاهدة أعمالهم تُعرض على المنصة، والتقدير الذي تلقوه من قبل مجموعة جديدة ومتنوعة من المشاهدين. فعندما عُرضت أفلامهم لأول مرة، كان لدى كل منهم توقعات حول عدد المشاهدين والمزيج السكاني المستهدف والنجاح المتوقع. لقد فتح نموذجنا الاقتصادي المجال لعروض إضافية أتاحت لـ 183 مليون مشترك مشاهدة أعمال هؤلاء المخرجين، وكسر المفاهيم التقليدية للمزيج السكاني، وتحويل الحواجز الثقافية إلى منافذ لمجتمعات مختلفة. كما سمح ذلك لصنّاع الأفلام بالتعبير عن تاريخهم وثقافتهم بكلماتهم الخاصة، ورواية قصص ظلت لسنوات عديدة إما حبيسة الصدور أو مشوهة أو منتقصة بكل بساطة.

فها هو يسري نصر الله يحكي في فيلم "المدينة" عن علي المحاسب في محل للجزارة في سوق روض الفرج التاريخي في مصر، والذي يسافر إلى فرنسا لتحقيق حلمه في أن يصبح ممثلاً، ويصارع واقعاً مريراً خالياً من الفرص، ثم يعود إلى بلده في سياق ظروف مأساوية لبناء حياة في مدينة ومجتمع يتغيران بسرعة. ويقول يسري نصر الله: "أودّ أن أعبر عن امتناني لشركة Netflix لإحيائها ثلاثة من أفلامي الأولى، وهي "سرقات صيفية"، و"مرسيدس"، و"المدينة" التي أصبح بإمكان الجمهور الشاب مشاهدتها الآن. شكراً لكم".



ما هي خيارات الترجمة والدبلجة المتاحة لهذا المحتوى وكيف ستتيح Netflix للجمهور العالمي مشاهدته؟

ستتوفر جميع الأفلام مع الترجمة باللغات الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية، بحسب البلد الذي يتم عرضها فيه. وتجمع جهودنا في مجال ترجمة الأفلام بين أحدث التقنيات والخبرات البشرية لضمان ترجمة الأعمال بشكل هادف وبأسلوب يناسب المناطق المختلفة في العالم.

ومثل جميع الميزات الأخرى التي نوفرها، تعد ترجمة المحتوى جزءاً من جهودنا لوضع المستهلكين أولاً - مما يمنحهم المزيد من الخيارات وقدرة التحكم بما يشاهدونه وكيف يشاهدونه، بحيث يحصلون على تجربة محلية بالفعل.

وبالطبع، رغم التقدم الكبير الذي حققناه في هذا المجال، إلا أننا نواصل البحث باستمرار عن طرق جديدة لتحسين جهودنا وتوسيع اللغات المتاحة، ومشاركة المزيد من القصص من أنحاء العالم ولكل العالم.