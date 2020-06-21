شارك النجم حكيم، مقطع فيديو جديد من كواليس جلسة التصوير الخاصة بألبومه الجديد "الراجل الصح"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق "حكيم" على الفيديو: "كواليس تصوير سيشن ألبوم "الراجل الصح" .. كواليس جديدة اول مره تشوفوها دلوقتى على اليوتيوب" . شاهد الفيديو .. يذكر أن نجوم الغناء حكيم ومحمد الشرنوبى ومحمود العسيلى، أحيوا حفل عيد ‏الربيع، بدون جمهور بسبب الظروف التى تمر ‏بها البلاد، إثر انتشار جائحة فيروس كورونا، وتشجيعاً من الشركة المتحدة ‏للخدمات الإعلامية للمواطنين للبقاء فى المنزل.‏

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. حكيم يشارك جمهوره كواليس أحدث جلسة تصوير له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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