في يومه العالمي .. منى زكي تحتفل بـ عيد الأب

احتفلت النجمة منى زكى، باليوم العالمى للأب، من خلال صورة على حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، من فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، مع الفنان الراحل أحمد زكي، والتي جسدت خلاله دور ابنته، معلقة على الصورة قائلة، "كل سنة وانت طيب يا بابا، دايما في بالى، أتمنى أن تكون مستمتعاً بالجنة".

كما نشرت بعدها بدقائق، صورة لها في طفولتها بصحبة والدها الحقيقى، للاحتفال بعيد الأب،

معلقة على الصورة قائلة، "وحشتنى يا بابا اكتر من أي كلام بس انا متأكدة أنك مبسوط".

في جانب آخر انتهت النجمة منى زكى من تصوير 25 % من مسلسلها "تقاطع طرق"، مع المخرج تامر محسن قبل توقف العمل بسبب أزمة فيروس كورونا وخروجه من العرض فى شهر رمضان الماضى، على أن تعود منى زكى

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وأسرة العمل الى بلاتوه التصوير مرة أخرى نهاية الشهر المقبل لاستكمال ما تبقى من مشاهد العمل.

وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.

مسلسل "تقاطع طريق" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.