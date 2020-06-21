مصطفى درويش ينتظر نتيجة المسحة الثالثة لـفيروس كورونا

ينتظر الفنان مصطفى درويش نتيجة المسحة الثالثة لفيروس كورونا، بعد فترة من العزل المنزلي بعد إكتشافه إصابته بـفيروس كورونا المستجد (Covid19).

وكتب "درويش" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في انتظار نتيجه المسحه الثالثه يارب". "فيسبوك": "في انتظار نتيجه المسحه الثالثه يارب".

وكان قد بدأ في تلقي العلاج الخاص ببروتوكول وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا، مع عزل نفسه بمنزله. عزل نفسه بمنزله.

يذكر ان، الفنان مصطفى درويش شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل ب"100 وش"، وشاركه العمل عدد من النجوم، وابرزهم: " نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي "، من إخراج كاملة أبو ذكري.

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