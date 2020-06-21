شاهد .. أحمد جمـال يـطرح أحدث أغانيه "جيل بطل"

طرح الفنان أحمد جمال، أحدث أغانيه بعنوان "جيل بطل" على طريقة الفيديو كليب، وظهر في الفيديو كليب نجوم وأبطال الرياضة المصرية.
أغنية "جيل بطل" من كلمات
يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرا أغنية "إحنا مش بتوع حداد" من كلمات محمد طارق، ألحان أحمد جمال، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.
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