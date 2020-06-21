شاهد .. أحمد جمـال يـطرح أحدث أغانيه "جيل بطل"

طرح الفنان أحمد جمال، أحدث أغانيه بعنوان "جيل بطل" على طريقة الفيديو كليب، وظهر في الفيديو كليب نجوم وأبطال الرياضة المصرية.

أغنية "جيل بطل" من كلمات

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حسن كمال، ألحان محمد عزيز، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة، وأحمد حسام، وتم التسجيل باستديوهات "TRS "مهندس الصوت خالد سند، غناء وعزف عود أحمد جمال، إخراج تامر الضبع.

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرا أغنية "إحنا مش بتوع حداد" من كلمات محمد طارق، ألحان أحمد جمال، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.