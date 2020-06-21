بعد تدهور حالتها الصحية.. جمهور رجاء الجداوي يدعو لها بالشفاء العاجل

تصدر هاشتاج رجاء الجداوي، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية عقب تدهور صحتها خلال علاجها من فيروس كورونا، بمستشفى عزل أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

وكشف الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بأنها فقدت الوعي أثناء علاجها

من فيروس كورونا، وتدهورت حالتها بشكل خطير، وذلك أثناء تواجدها بمستشفى عزل أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، مطالبين من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

وتخضع الفنانة رجاء الجداوي للمتابعة في غرفة العناية المركزة بالمستشفى خلال الفترة الأخيرة، وأظهرت نتائج

المسحات الأخيرة لها، إيجابية إصابتها بفيروس كورونا حتى الآن.



جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، تزوجت مطلع السبعينات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجال الأعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.