تصدر هاشتاج رجاء الجداوي، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية عقب تدهور صحتها خلال علاجها من فيروس كورونا، بمستشفى عزل أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.
وكشف الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بأنها فقدت الوعي أثناء علاجهامن فيروس كورونا، وتدهورت حالتها بشكل خطير، وذلك أثناء تواجدها بمستشفى عزل أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، مطالبين من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.
وتخضع الفنانة رجاء الجداوي للمتابعة في غرفة العناية المركزة بالمستشفى خلال الفترة الأخيرة، وأظهرت نتائجالمسحات الأخيرة لها، إيجابية إصابتها بفيروس كورونا حتى الآن.
جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، تزوجت مطلع السبعينات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجال الأعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تدهور حالتها الصحية.. جمهور رجاء الجداوي يدعو لها بالشفاء العاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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