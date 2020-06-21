نشرت الفنانة اللبنانية نور مجموعة صور لها أثناء ممارستها لرياضة اليوجا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وذلك بمناسبة اليوم العالمي لليوجا.
علقت نور على الصور معبرة عن فوائد اليوجا التي حصلت عليها خلال ممارستها لها لمدة اسبوعين فقط، فبعدأن كانت تشعر بمحدودية جسدها استطاعت أن تفجر سعادة ومرح بعد ممارستها لليوجا.
تابعت نور أنها على الرغم من شعورها في البداية بأن الوقت تأخر على بدأ ممارسة اليوجا وأن تلك الرياضةخارج حدود المألوف بالنسبة لها لكنها الآن فخورة بنفسها وما حققته لذلك ختمت كلامها بنصيحة لكل متابعيها بأن الوقت لم يتأخر ابدًا على بدء تعليم أمر جديد.
يذكر أن نور خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل البرنس مع محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا وغيرهم العديد من النجوم، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم العالمي لليوجا.. نور تخبر جمهورها بفوائدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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