في اليوم العالمي لليوجا.. نور تخبر جمهورها بفوائدها

نشرت الفنانة اللبنانية نور مجموعة صور لها أثناء ممارستها لرياضة اليوجا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وذلك بمناسبة اليوم العالمي لليوجا.

علقت نور على الصور معبرة عن فوائد اليوجا التي حصلت عليها خلال ممارستها لها لمدة اسبوعين فقط، فبعد

أن كانت تشعر بمحدودية جسدها استطاعت أن تفجر سعادة ومرح بعد ممارستها لليوجا.

تابعت نور أنها على الرغم من شعورها في البداية بأن الوقت تأخر على بدأ ممارسة اليوجا وأن تلك الرياضة

خارج حدود المألوف بالنسبة لها لكنها الآن فخورة بنفسها وما حققته لذلك ختمت كلامها بنصيحة لكل متابعيها بأن الوقت لم يتأخر ابدًا على بدء تعليم أمر جديد.

Advertisements

يذكر أن نور خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل البرنس مع محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا وغيرهم العديد من النجوم، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.