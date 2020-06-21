نشرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن صورة جديدة لها مع والدها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". علقت بو غصن على الصورة قائلة إن كل فتاة معجبة بوالدها، ودعت بدوام الصحة وطولة العمر للآباء. معجبة بوالدها، ودعت بدوام الصحة وطولة العمر للآباء. Advertisements يذكر أن ماغي بو غصن خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "أولاد آدم"، الذي شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، المسلسل من بطولة مكسيم خليل، قيس شيخ نجيب، دانييلا رحمة وغيرهم، وتدور أحداثه حول قصص وصراعات الأشخاص الداخلية والخارجية في المجتمع اللبناني، إخراج الليث حجو. "أولاد آدم"، الذي شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، المسلسل من بطولة مكسيم خليل، قيس شيخ نجيب، دانييلا رحمة وغيرهم، وتدور أحداثه حول قصص وصراعات الأشخاص الداخلية والخارجية في المجتمع اللبناني، إخراج الليث حجو.

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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد الأب.. ماغي بو غصن لجمهورها: كل فتاة بأبيها معجبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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