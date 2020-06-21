بمناسبة عيد الأب.. عابد فهد يتمنى لأبنائه أيام سعيدة

نشر الفنان السوري عابد فهد صورة جديدة مع أبناءه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث احتفلوا سويًا بعيد الأب. علق فهد على الصورة متمنيًا لأبناءه أيام سعيدة لهم ولكل الأبناء وهنأ جميع اصداقه الآباء بمناسبة عيد الأب. الأبناء وهنأ جميع اصداقه الآباء بمناسبة عيد الأب. تفاعل عدد كبير من جمهور عابد فهد مع صورته هو وابناءه فحصل على أكثر من 20 ألف إعجاب في غضون فترة قصيرة من نشره للصورة، بالإضافة للعديد من التعليقات الإيجابية. من 20 ألف إعجاب في غضون فترة قصيرة من نشره للصورة، بالإضافة للعديد من التعليقات الإيجابية. Advertisements يذكر أن عابد فهد خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الساحر مع ستيفاني صليبا ورودريغ سليمان والذي حصل على إقبال جماهيري كبير أثناء عرضه.

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