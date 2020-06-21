يوسف الشريف يتراجع عن تقديم الجزء الثاني من “النهاية”

متابعة بتجــــــــرد: تراجع الفنان المصري يوسف الشريف عن فكرة تقديم جزء ثانٍ من مسلسل “النهاية” الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

وأفادت بعض المصادر الصحفية أن الفكرة تعد قائمة ولكن لن يتم تقديم جزء جديد من المسلسل في شهر رمضان 2021، حيث أن صناع العمل فتحوا المجال لتقديم جزء ثانٍ من دون تحديد موعدًا محددًا لذلك.

وبدوره يعمل يوسف الشريف على تلقي أفكار مسلسلات جديدة من أجل خوض السباق الرمضاني المقبل، حيث أن يوسف معتاد على الاهتمام أولاً بالفكرة سواء جاءت من مؤلف أو منه هو شخصياً قبل البدء في اتخاذ أي خطوات لاسيما وأنه يبحث دائماً عن الأفكار المختلفة والغريبة بعض الشيء للظهور من خلالها.