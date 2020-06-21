فيديو طريف لـ مايا دياب مع ابنتها.. “تيك توك” يجمعها وهذه النتيجة

متابعة بتجـــــــــرد: اختارت النجمة اللبنانية مايا دياب ان تقضي عطلة نهاية الأسبوع بالطريقة التي تفضلها عادة و”هي مع ابنتها كاي” داخل المنزل؛ ونشرت مايا فيديو طريف يجمعها الصغيرة، وكانت كاي تعلمها رقصة جديدة على تيك توك من داخل غرفة نومها لينتهي الفيديو بطرد مايا لكاي من الغرفة بطريقة طريفة.
ومن المعروف عن مايا دياب مدى تعلقها بابنتها “كاي” فتفضل أن تقضي معها معظم وقتها بعيدًا عن ضغوط العمل، وبدورها كاي تدعم والدتها وترافقها أحيانًا في كواليس أعمالها وتحرص على الاهتمام بها وتبدي رأيها بالعديد من الأمور الخاصة بها.
على صعيد آخر كانت مايا قد أطلقت أغنية منفردة جديدة بعنوان “نهارنا وردي” وقدمتها للمرة الاولى في برنامج “ضحك ولعب وجد” وحصدت الأغنية إعجاب الجمهور منذ أن غنتها بطريقة مباشرة خلال الحلقة.
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