حاتم العراقي: انتظروني في أغنياتٍ جديدة

متابعة بتجــــــــرد: تحدث الفنان حاتم العراقي لإذاعة “روتانا” عن كواليس حفل مسرح المجاز، وتعاونه مع ابنه قصي في أغنية “ما يسوى دمعة”.

قال الفنان العراقي إنه يحضر حالياً ألبوماً جديداً مع شركة روتانا وكشف بعض تفاصيل نشاطاته المقبلة ويومياته مع الحجر، في الحوار التالي.

كيف كانت استعدادات الفنان حاتم العراقي لحفله الأول عبر الإنترنت؟

أجريت كالعادة بروفة استعداداً للحفل، واخترت الأغنيات التي سأقدمها، من مواويل وأغنياتٍ جديدة وقديمة.

رافقني المايسترو وعدد من العازفين. إدارة مسرح المجاز والقائمون على الحفل، سخَّروا لنا كل إمكانيات الحماية والوقاية، وكل ما نحتاجه من أجل إخراج الحفل بالشكل الذي ظهر عليه.

ما هو انطباعك الأول بعد إحياء حفلٍ مباشرٍ على الإنترنت من دون جمهور؟

فعلاً كان الشعور مختلفاً أن يكون الجمهور غير موجود، لكنهم دائماً في قلبي، ومحبتي لهم كبيرة.

أنا أتواصل معهم دائماً من خلال السوشيال ميديا، وأسمع آراءهم واقتراحاتهم.

وانطلاقاً من محبتي لهم أقمت هذا الحفل، من أجل بث الفرح والطاقة الإيجابية بين الجمهور. وقد سهلت علينا السوشيال ميديا هذا الأمر.

حدثنا عن التعاون مع ابنك قصي حاتم في أغنية ما يسوى دمعة؟

هذه الأغنية تم تلحينها قبل دخولنا في أزمة كورونا والحجر المنزلي. لكنني أنا وقصي قمنا باستكمالها من البيت.

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ومن خلال التواصل مع مهندس الصوت، تم ترتيبها وتجهيزها كلياً لتكون جاهزةً مع أيام عيد الفطر المبارك.

ماذا تعلمت من هذه الأزمة؟

يجب أن نتعلم من كل شيء فيها، إيجابياتها وسلبياتها. إلا أننا بالتأكيد سنتخطاها، وستعود الحياة أفضل من قبل.

هل ستصدر أعمالاً جديدة في هذه الفترة أو أن الموضوع مؤجل؟

أنا مستمرٌ في تجهيز أعمالي ولكن من البيت. وأُعدّ مجموعةً من الأغنيات التي سأقدمها في ألبوم مع شركتي التي أعتز بها روتانا. ويوجد أفكار سأعمل عليها في الفترة المقبلة.

وبما أنني أقدم مجموعةً من الألوان الموسيقية واللهجات، فلدي فكرة لتقديم أغنية مصرية. وفي حال وجدت لحناً وكلمات قريبة للوني ومناسبة لي سأخطو هذه الخطوة.

ما هي الأمور التي لم تملك الوقت لتنفيذها، وتمكنت من ذلك بسبب الحجر المنزلي؟

ممارسة الرياضة واحد من أهم الأمور التي كنت لا أجد الوقت لممارستها.

لكنني استفدت من الحجر وأمارسها بشكلٍ منتظم. كما عدت للقراءة بشكلٍ أكبر من السابق، وأنا سعيد بذلك.

مايا دياب في مقابلة خاصة مع موقع روتانا.نت