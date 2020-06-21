القاهرة - لايف ستايل نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهرت في الصورة الفنانة رجاء الجداوي. ‏كتبت معلقه على الصورة:" ‏يشفيها ويعافيها يا رب وترجعلنا يا جوجوا يا غاليه ‏انتي قويه ارجعى لجمهورك والناس كل بتدعيلك يا حبيبت الكل انشاءالله ربنا هيستجيب لدعاء كل البيحبك وانا بحبك".

نالت الصورة تفاعل متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

‏آمين يارب ربنا يشفيها

‏إن شاء الله تقوم بالسلامة

رجاء أقوى من كل ده وأكيد هتنتصر على الكورونا ‏تدهورت الحالة الصحية للفنانه رجاء الجداوي ‏وبدأت في فقد الوعي تماما وتم تركيب أنبوبه حنجريه كامله لها. Advertisements قد يهمك أيضا: بوسي شلبي تنشر صورة نادرة من حوارها مع محمود عبد العزيز الفريق المعالج للفنانة رجاء الجداوى يكشف تطورات حالتها الصحية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوسى شلبى توجه رسالة مؤثرة لرجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.