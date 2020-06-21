القاهرة - لايف ستايل
حرصت الفنانة آمال ماهر، على توجيه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل، بمناسبة عيد الأب.
ونشرت آمال ماهر، صورة لوالدها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "الأنستجرام"، وعلقت قائلة :" كل سنة وروحك الطاهرة حواليا.. ابتسامتك اللي كانت بتشجعني مستحيل انساها".
وتابعت قائلة :"كل ذكرياتك الجميلة دايما في بالي وهي دي اللي عايشة عليها.. الله يرحمك يا بابا #آمال_ماهر".
يذكر أن أحيت آمال ماهر، مؤخرًا حفل غنائي بدون جمهور من أمام الأهرامات، وقد حقق الحفل نجاح كبير جدًا، وقامت آمال بغناء أبرز الأغاني الخاصة بها.
قد يهمك أيضا:
أجمل فساتين سهرة لطويلات القامة مِن إطلالات آمال ماهر
فيديو جديد لـ سمية الخشاب عبر "انستجرام"
كانت هذه تفاصيل خبر آمال ماهر تتذكر والدها بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.