آمال ماهر تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

حرصت الفنانة آمال ماهر، على توجيه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل، بمناسبة عيد الأب.

ونشرت آمال ماهر، صورة لوالدها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "الأنستجرام"، وعلقت قائلة :" كل سنة وروحك الطاهرة حواليا.. ابتسامتك اللي كانت بتشجعني مستحيل انساها".

وتابعت قائلة :"كل ذكرياتك الجميلة دايما في بالي وهي دي اللي عايشة عليها.. الله يرحمك يا بابا #آمال_ماهر".

يذكر أن أحيت آمال ماهر، مؤخرًا حفل غنائي بدون جمهور من أمام الأهرامات، وقد حقق الحفل نجاح كبير جدًا، وقامت آمال بغناء أبرز الأغاني الخاصة بها.

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