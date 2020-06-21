أحمد فلوكس يستعرض مهاراته بالفروسية عبر "انستجرام"

نشر الفنان احمد فلوكس , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو جديد له.

وظهر فلوكس وهو يمتطي حصانه مستعرضًا مهارته في الجرى به .

وقد نال الفيديو إعجاب متابعيه وجاءت بعض تعليقاتهم كالاتي:

الله السفرة الجاية اعزمنى معك

رائع رائع

كتير بحبك يا فلوكس الله يحميك

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يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار واسماء ابو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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