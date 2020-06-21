شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يطرح أغنية "جيل بطل" على يوتيوب لتكريم أبطال الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان أحمد جمال، عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب"، أغنية جديدة بعنوان "جيل بطل" من كلمات حسن كمال وألحان محمد عزيز وإخراج تامر الضبع.

وأعلن الفنان أحمد جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" منذ قليل، طرح أغنية "جيل بطل"، قائلا :" أغنية جيل بطل مع نجوم وأبطال الرياضة المصرية .. كلمات/ د.حسن كمال الحان/ محمد عزيز توزيع ومكس وماستر / الهامي دهيمة - احمد حسام تسجيل ستديو TRS / خالد سند غناء وعزف عود / أحمد جمال اخراج / تامر الضبع".

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وفي وقت سابق، شارك الفنان أحمد جمال بفيديو من كواليس تسجيل الأغنية الوطنية "إحنا مش بتوع حداد"، عن شهدائنا وأبطالنا، حيث كتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" إحنا مش بتوع حداد شوفوا إزاي الأغنية بتتنفذ من جوه الاستديو لحد مابتوصلكم".

وفى سياق آخر، طرح أحمد جمال مؤخرا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب، حيث تم إطلاقها على موقع "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية وحققت نجاح كبير.وصور أحمد جمال الأغنية فى العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين كاملين، وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسى