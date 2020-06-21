شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: لا أنظر خلفى إلا لالتقاط صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم محمد رمضان لم يعد "نمر وان" فى السينما والدراما والغناء فحسب، ولكنه أصبح كذلك أيضا فى توجيه الرسائل عبر حساباته وصوره الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، حيث نشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق عليها: "لا أنظر خلفى إلا لالتقاط صورة".



محمد رمضان

واحتفل رمضان مؤخرا بحفاظه على الصدارة بقائمة أكثر الفنانين العرب مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بـ3.41 مليار مشاهدة، ونشر الأسطورة صورة من الإحصائيات التى أعلنتها "ميوزك أوورد العالمية" world music awards عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وذلك بعد وجود تعديلات على القائمة السابقة المعلنة قبل عدة أيام.

وفى القائمة الجديدة لأعلى مشاهدات للفنانين العرب بموقع يوتيوب، يحافظ محمد رمضان على صدارة القائمة رغم دخول كل من المطرب الإماراتى حسين الجسمى، والنجم العراقى محمد السالم، والنجم التونسى بلطى، والنجم البحرينى راشد الماجد، المنافسة، وبانضمام هؤلاء النجوم للقائمة خرج من القائمة كل من النجوم رامى جمال ومحمد حماقى وعمرو دياب.