شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحيى الذكرى الثانية لرحيل ماهر عصام بمشهد من "قلب الأسد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد رمضان ذكرى رحيل صديقه وزميله الفنان ماهر عصام، والذى رحل عن عالمنا قبل عامين، بعد وعكة صحية مفاجئة، ليترك الوسط الفنى فى صدمة كبيرة بسبب وفاته وهو لم يبلغ سن الـ 40 بعد، وقد شارك ماهر عصام، النجم محمد رمضان فى فيلم "قلب الأسد"، والذى كان البطولة الثالثة لمحمد رمضان فى عالم السينما بعد الألمانى وعبده موتة.



رمضان على انستجرام

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ونشر محمد رمضان عبر خاصية "ستورى" على حسابه على "إنستجرام" جانب من كواليس تصويرهما لفيلم "قلب الأسد"، وعلق رمضان: "الله يرحمك يا ماهر".



جانب من المشهد

وكانت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا قد أحيت الذكرى الثانية لوفاة الفنان ماهر عصام، حيث نشرت صورة قديمة تجمعهما، وعلقت عليها: "الله يرحمك يا حبيبى الذكرى التانية على وفاتك.. نعم الأخ والصاحب الجدع لو اتكلمت عنك طول عمرى مش هوفيك حقك.. ربنا يجمعنا بيك إنت وبابا على خير.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون.. الطيبين هما اللى بيسيبونا ويمشوا لمكان أحسن.. الفاتحة لماهر وبابا وكل أمواتنا".