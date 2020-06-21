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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخطيها الـ 90 من عمرها.. أحدث ظهور للفنانة السورية أنطوانيت نجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بإطلالة شبابية وبضحكة فتاة فى الشعرين من عمرها، ظهرت الفنانة السورية الكبيرة انطوانيت نجيب، مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، فى جلسة تصوير جديدة مليئة بالحيوية والشباب، رغم تخطى الفنانة السورية عمر الـ 90، وفور انتشار الصور التى تظهر فيها انطوانيت نجيب وهى ترتدى زيا أزرق جذابا، علق رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الصور التى أظهرت الفنانة السورية أنها فى مقتبل عمرها.
السورية انطوانيت نجيب
الفنانة السورية انطوانيت نجيب
انطوانيت نجيب انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1968 وعملت في المسرح والإذاعة والتلفزيون وقدمت الكثير من الاعمال وأبدعت في تجسيد الأدوار وتميزت في الكثير منها، ورصيدها الفني مليء بالأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، حيث جسدت أدوار الأم الحنون والمرأة الطيبة البسيطة.
انطوانيت نجيب
كما عملت فى المجال الفني عندما كان من الصعب جداً على المرأة أن تعمل كنجمة سينما ومسرح ثم تلفزيون وتزوجت عام 1962 من الفنان يوسف شوبري حتى وفاته فى 2005.
انطوانيت
وكانت انطوانيت نجيب قد واجهت خلال الشهور الماضيىة، العديد من الشائعات المتعلقة بصحتها، وشائعات أخرى تتعلق بريحيلها، ولكنها كانت دائما حاضرة فى مواقع التواصل الاجتماعى لنفى هذه الشائعات.
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