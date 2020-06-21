- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صالح اسم محفور على خشبة مسرح "حقوق القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن عدد من الفنانين مجموعة خاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، باسم "أجيال مسرح جامعة القاهرة" منهم من أصبح نجمًا فى عالم الفن وآخرون ما زالوا يحاولون، والبعض ذهب لمجال آخر عله يجد نفسه.
كما تضمنت الصور الورقة الدعائية للعرض المسرحى "الملوك يدخلون القرية" تعود تاريخها لعام 1985 ، وكان اسم النجمين الكبيرين خالد صالح ومحمد هنيدى حاضرا إذ لعب خالد صالح دور المذيع بينما لعب هنيدى دور محمد فسكانانا، من تأليف على سالم ، كما شارك خالد صالح كمخرج مساعد.
كان الفنان الشاب أحمد خالد صالح قد تحدث عن علاقته بوالده قائلا: "كنت متخصص فى مسرح الجامعة الأمريكية وهو وقتها كان عايش"، مشيراً أن النقاش دائماً كان مستمر، ليه أروح أتعلم مسرح بره وخالد صالح فى البيت، لكن هو كان رده "روح اشتغل بره وجرب وأثبت نفسك ولما تعمل كده تعلالى، وكان دائماً يقولى لا تعتمد على خالد صالح وكنت بعمل كده فى أى ورشة عمل أو تيست مش بقول إنى ابنه بقول "أحمد صالح" فقط.
وأضاف أنه كان يتمنى أن يشاهد والده الراحل أدواره الفنية لأنه لم يشاهدها وأن يراقب تطور الأداء فى "الفيل الأزرق" و"30 يوم" وأخيراً "الشيخ مبروك" فى مسلسل "الفتوة"، مشيراً أنه ورث عن والده حبه لعمله.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد صالح اسم محفور على خشبة مسرح "حقوق القاهرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.