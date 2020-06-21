شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صالح اسم محفور على خشبة مسرح "حقوق القاهرة"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن عدد من الفنانين مجموعة خاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ‏باسم "أجيال مسرح جامعة القاهرة" منهم من أصبح نجمًا فى عالم الفن وآخرون ما ‏زالوا يحاولون، والبعض ذهب لمجال آخر عله يجد نفسه.‏

وكان الفنان خالد صالح ابن مسرح كلية الحقوق جامعة القاهرة حاضرا بقوة بعدد من ‏الصور النادرة التى نشرها دفعته فى الكلية وأخذ كل منهم يحكى ذكرياته مع الراحل ‏خالد صالح، وتضمنت تلك الذكريات صورا لبعض العروض، بالإضافة إلى رحلة ‏سفر للفرقة لتقديم أحد العروض المسرحية فى دولة المغرب .‏

كما تضمنت الصور الورقة الدعائية للعرض المسرحى "الملوك يدخلون القرية" تعود ‏تاريخها لعام 1985 ، وكان اسم النجمين الكبيرين خالد صالح ومحمد هنيدى ‏حاضرا إذ لعب خالد صالح دور المذيع بينما لعب هنيدى دور محمد فسكانانا، من ‏تأليف على سالم ، كما شارك خالد صالح كمخرج مساعد. ‏

كان الفنان الشاب أحمد خالد صالح قد تحدث عن علاقته بوالده قائلا: "كنت ‏متخصص فى مسرح الجامعة الأمريكية وهو وقتها كان عايش"، مشيراً أن النقاش ‏دائماً كان مستمر، ليه أروح أتعلم مسرح بره وخالد صالح فى البيت، لكن هو كان ‏رده "روح اشتغل بره وجرب وأثبت نفسك ولما تعمل كده تعلالى، وكان دائماً يقولى لا ‏تعتمد على خالد صالح وكنت بعمل كده فى أى ورشة عمل أو تيست مش بقول إنى ‏ابنه بقول "أحمد صالح" فقط‎.‎

‎ ‎وأضاف أنه كان يتمنى أن يشاهد والده الراحل أدواره الفنية لأنه لم يشاهدها وأن ‏يراقب تطور الأداء فى "الفيل الأزرق" و"30 يوم" وأخيراً "الشيخ مبروك" فى مسلسل ‏‏"الفتوة"، مشيراً أنه ورث عن والده حبه لعمله‏‎.‎

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