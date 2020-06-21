شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد لوالده فى عيد الأب: مثلى الأعلى في الماضي و الحاضر والمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم المغربى سعد لمجرد والده لنفس المناسبة، حيث نشر صورة تجمعهما وعلق عليها، "بابا حَبيبى الله يسعدك و يخليك ليا يا مثلى الاعلى فى الماضى و الحاضر و فى المستقبل، أحبك حبا أزليا بابا، أعلم انك تحب أن اناديك "بابا".. كل عام و انت بالف خير يا استاذى و يا أعز صديق"

سعد لمجرد ووالده وكان عدد كبير من الفنانين، قد شاركوا جمهورهم بصورهم مع آبائهم، فى اليوم العالمى للأب، حيث نشر آسر ياسين سيلفى مع والده وعلق "عيد أب سعيد يا زعيم، أشرف فؤاد ياسين"، وكذلك شارك فى الاحتفال ملك أحمد زاهر ونجوى كرم ومصطفى شعبان.

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