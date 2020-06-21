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عائلة نجم الروك الراحل توم بيتي تطلب من ترامب عدم استخدام أغانيه في حملته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت عائلة نجم الروك الراحل، توم بيتى، انتقادا شديدا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لاستخدامه أغنيته الشهيرة "آي وونت باك داون"، "لن أتراجع" في مؤتمر انتخابي حضره عدد قليل من المؤيدين في تولسا بولاية أوكلاهوما وبعثت لحملته بتحذير للكف عن استخدامها.

 

وقالت عائلة بيتي على تويتر مساء السبت "لا يحق لترامب بأي حال استخدام هذه الأغنية لدعم حملة تهمل الكثير من الأمريكيين والمنطق السليم".

 

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وذكرت التغريدة الموقعة من دانا أرملة بيتي وزوجته السابقة جين وابنتيه أدريا وأناكيم "لم يكن توم بيتي ليقبل أبدا أن تستخدم إحدى أغنياته في حملة كراهية... الراحل توم بيتي وأعضاء أسرته يقفون بحزم ضد العنصرية والتمييز من أي نوع".

 

ولم ترد حملة ترامب حتى الآن على طلب للتعليق.

 

واستخدمت الحملة أغنية بيتي في مؤتمر انتخابي أمس السبت جذب عددا قليلا من الحضور بمركز (بي.أو.كيه) الذي يسع 19 ألف شخص.

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