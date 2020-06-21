شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج البحري.. نيللي كريم تستمتع بالإجازة الصيفية بعد إعلان خطوبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية وذلك بعد أيام من إعلان خطوبتها ومشاركتها في عمل سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة.



نيللي كريم

ونشرت الفنانة نيللي كريم صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال استمتاعها بمياه البحر، معلقة عليها: "العلاج البحري"، فيما لاقت الصورة تفاعلاً كبيرًا من متابعيها على المنصة الاجتماعية.

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وفي وقت سابق، كشفت الفنانة نيللي كريم عن دورها الجديد في عملها السينمائي المقبل، حيث نشرت في خاصة الاستوري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلة: "نيللي كريم تستعد للعب دور فتاتة ليل قريبا".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان النجمة نيللى كريم عن عمل فنى جديد مع الكاتب أحمد مراد، حيث كشفت نيللى عبر صفحتها الشخصية علي إنستجرام، عن تعاون يجمعهما سوياً، قائلة: عمل جديد قريبآ"، لكنها لم تعلن المزيد من التفاصيل في ذلك الوقت، إلا أنها عادت مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية لتكشف عن الدور الذي تجسده تمثلا في "فتاة ليل" وفقا لما نشرته عبر خاصية الاستوري على إنستجرام.

يشار إلى أن نيللى كريم، قدمت أخر أعمالها مسلسل" بـ 100وش"، وعرض فى ضهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أسر ياسين، شريف دسوقى،مصطفى درويش رشدى الشامى، إسلام إبراهيم، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.