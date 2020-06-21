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صور.. وزارة التضامن تكرم النجمة يسرا لدعمها مكافحة الإدمان في مسلسل "خيانة عهد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، النجمة الكبيرة يسرا، اليوم الأحد خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020 بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.
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وجاء تكريم النجمة يسرا، بعد تسليطها الضوء على سلبيات الإدمان وتأثيره على الشباب، بمعالجة درامية من خلال مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، والذى حقق نجاحا كبيرا تصدر مؤشرات محرك البحث جوجل وتريند مواقع التواصل الاجتماعى.

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كما كرمت وزارة التضامن الاجتماعى المخرج محمد سامى أيضا لإسهاماته فى اظهار سلبيات الادمان فى مسلسله الأخير "البرنس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، بدون الاشارة الى المشاهد التعليمية للادمان، خاصة وأن سامى يعد داعماً للوزارة ويعمل على اظهار السلبيات التي تتعلق بالإدمان فى أعماله الفنية، حيث أثنت الوزيرة نيفين القباج ونائب الوزير عمرو عثمان على سامى فى دعمه الدائم لهذه القصية.

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يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" حقق نجاح كبير من خلال أثناء عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

 

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