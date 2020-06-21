شكرا لقرائتكم خبر عن عابد فهد وملك أحمد زاهر يحتفلان بعيد الأب مع أسرتهما: happy fathers day والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان السوري عابد فهد باليوم العالمي للأب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث نشر صور وفيديوهات له برفقة أسرته خلال الاحتفال بيوم الأب العالمي.

وعلق الفنان عابد فهد عبر حسابه الرسمي على انستجرام،"زينة ليونا تيمي أيام حلوة ومستقبل رائع انشالله وإلى كل الأصدقاء الأباء ينعاد عليكم بالفرح ونجاح الأولاد الله يبعتهم أيام حلوة".



عابد فهد

من جانبه، نشرت ملك أحمد زاهر، صورا لها برفقة الفنان أحمد زاهر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :" عيد أب سعيد لأبي الثمين. بحبك بحبك بحبك يا زيزو".

ويحتفل العالم اليوم الأحد الموافق 21 يونيو بيوم الأب العالمي، الذي يشكل مناسبة للاعتراف بالمجهودات، التي يقوم بها الأباء في المجتمع من أجل أبنائهم.

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وفي عام 1909، ابتكرت الأمريكية سونورا لويس سمارت، عيد الأب، حيث كان يهدف إلى تكريم لوالدها، وليام جاكسون، الذي تكفل بتربيتها رفقة أشقائها الخمس، بعد وفاة زوجته، وبعد ذلك قدمت عريضة توصي بتخصيص يوم للاحتفال بيوم الأب العالمي.



الفنان أحمد زاهر وابنته ملك (1)



الفنان أحمد زاهر وابنته ملك (2)



الفنان أحمد زاهر وابنته ملك (3)