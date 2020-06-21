شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم مهنئة الأب فى عيده :" هو السند والقوة لكل عيلته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية الكبيرة نجوى كرم، بعيد الأب اليوم الأحد، مشددة على أن الأب هو القوة والسند لكل عائلته، قائلة:" هو الجذع الأكبر بالشجرة والأولاد هنّي الأغصان".

وقالت كرم فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"البَيّ هو الرّكن، هو القوّة، هو السَّنَد لكلّ عيلتو، كرمال هيك هو الجذع الأكبر بالشجرة والأولاد هنّي الأغصان.. الله يخلّي أباء كلّ النّاس ويرحم نفس الأموات منن، عيد الأب".



نجوى كرم

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و يحتفل العالم اليوم فى الحادى والعشرين من شهر يونيه بعيد الأب، ويعبِّر فيه شعوب كثيرة عن عرفانها بالجميل وتقديرها للآباء بتقديم الهدايا والكلمات الطيبة.

ويوم الأب ‏ هو احتفال عالمي اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولي، باستثناء أنه يختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم., تحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، ولكن شُهرة هذا اليوم أكثر انتشاراً في غيرها من البلدان، حيث تم تحويله ليوم ديني في بعض منها.

وأول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هى سونورا لويس سمارت دود من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة فى عام 1909م بعد أن استمعت إلى موعظة دينية فى يوم الأم.

وأرادت سونورا أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت، وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، ولذلك قدمت سونورا عريضة تُوصى بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.