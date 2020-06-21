شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى ناعيا اللاعب العراقى أحمد راضى: كان على خلق عظيم وشخصية متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان الكوميدى، هانى رمزى، وفاة لاعب كرة القدم العراقى أحمد راضى، الذى توفي مؤخراً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، قائلا :" كان على خلق عظيم وشخصية متميزة"

وقال هانى رمزى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"الله يرحم النجم العراقي أحمد راضى كان على خلق عظيم وشخصية متميزة البقاء لله".



هانى رمزى

وفجعت الأوساط الرياضية في العراق، اليوم الأحد، بوفاة اللاعب السابق أحمد راضي، في العاصمة بغداد بعد إصابته بفيروس كورونا.

قالت وسائل إعلام عراقية إن "راضي توفي في مستشفى النعمان ببغداد فجر الأحد بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرين مما حال دون تمكنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته". Advertisements ودخل راضي في الـ16 من الشهر الجاري إلى المستشفى بعد ظهور نتائج التحليل التي أكدت إصابته بفيروس كورونا.

ولعب أحمد راضي للمنتخب العراقي منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته، وحقق مجموعة من الألقاب مع المنتخبات والأندية العراقية، كان أبرزها الوصول إلى كأس العالم في المكسيك عام 1986.

وشارك مع منتخب الناشئين والشباب والأول، كما شارك في بطولة كأس الخليج.

وأحرز راضي اللقب مع المنتخب العراقي 3 مرات، ولقب هداف البطولة الخليجية، وشارك في بطولة كأس العرب ونال لقب الهداف وأفضل لاعب، كما تأهل إلى أولمبياد 1984 و1988، ونال جائزة أفضل لاعب آسيوي.

واعتزل أحمد راضي بعد مسيرة كبيرة توج خلالها بألقاب وجوائز كثيرة، وفي عام 2008 دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي، وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.