شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم ينشر كواليس تصوير "سيشن" ألبومه الأخير "الراجل الصح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك نجم الأغنية الشعبية حكيم، كواليس تصوير "سيشن" خضع له مؤخرا، وهو جلسة التصوير الخاصة بألبوم "الراجل الصح".

ونشر حكيم عبر حسابه الشخصىى على انستجرام، فيديو، وعلق عليه، "كواليس تصوير سيشن ألبوم "الراجل الصح" .. كواليس جديدة اول مره تشوفوها دلوقتى على اليوتيوب"



جانب من الكواليس

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حكيم على انستجرام

قبل أيام طرح حكيم تحدي لجمهوره على تطبيق "تيك توك"، حيث طالبهم بمشاركته بفيديوهات رقصهم على أغنيته "رقصوني"، مشيرا إلى أنه سيختار أفضل 4 فيديوهات لمشاركة أبطاله فى فيديو كليب أغنيته الجديدة، ونشر عبر "انستجرام"، فيديو وهو يرقص علي الأغنية، معلقا عليها :" انا شوفت كل رقصتكوا اللى عملتوها على تيك توك.. علشان كده هعمل ليكم تحدى #رقصونى وأحسن 4 فيديوهات هيشاركوا معايا الكليب الجديد ورونى انتوا كمان رقصتكوا"

كما شارك نجم الأغنية الشعبية حكيم، متابعيه على إنستجرام، مقطعًا ساخرا له، حيث تفاعل مع جمهوره بخفه دمه المعروفة، متحدثا عن "الحبسة" فى المنزل، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا.