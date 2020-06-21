شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج المسرحى مراد منير يكشف تفاصيل كتابه الجديد " الغجرى " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد المخرج المسرحى مراد منير مع الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم المسئول عن دار الثقافة الجديدة لإصدار كتابه الأخير " الغجرى " مذكرات مخرج مسرحى ، والذى من المقرر إصداره خلال الفترة المقبلة ، وقال المخرج مراد منير لليوم السابع ، يضم كتاب الغجرى الذى سيصدر خلال أيام أهم ماعشته وتعايشه في حياتى وأهم المحطات ، كما أحكى فيه عن فترات الحروب التي عاشتها مصر ، وأحوال المسرح المصرى وكذلك عن أساسيات فن التمثيل ويضم الكتاب أيضا جانبا من حياتى الشخصية .
وأضاف المخرج مراد منير ، فى الحقيقة لم أكن أنوى كتابة مذكراتى ولكن ابنى يوسف هو من أقترح على ذلك عندما وجدنى مهتم بقراءة مذاكرات أمثال جلال أمين ولويس عوض ، فقال لى " أنت تستاهل تكتب مذكراتك " ومن هنا بدأت الكتابة التى إستغرقت فيما يقرب من عام ونصف ، والكتابة بها طبع الرواية التي تصف الحالة الشعورية والنفسية التى مررت بها فى مراحل تاريخ مصر كله ، وعن اختياره دار الثقافة الجديدة للنشر قال عندما كنت انشر أجزاء من الكتاب علي صفحتى الخاصة في الفيسبوك طلب منى ناشرين كبار أن أنشر الكتاب لديهم ولكن أصريت على نشره في دار الثقافة المصرية والتي يديرها الكاتب الكبير صنع الله ابراهيم لأنني قد عملت فيها في بداية حياتي لمدة عام ونصف ولها معزة خاصة لدى .
يذكر أن المخرج مراد منير هو مخرج مسرحي مصرى درس في كلية الحقوق وخلال مسيرته الفنية قدم عددا كبيرا من المسرحيات الهامة والتي تركت أثر في الحركة المسرحية ، ومن تلك المسرحيات " الملك هو الملك ، ملك الشحاتين ، منين أجيب ناس ، سى على وتابعه قفه ، زيارة سعيدة جدا ، لولى ، الايام المخمورة ، الدخان "
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