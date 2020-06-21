شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه في "فرصة ثانية".. أحمد مجدى مع مى عمر فى "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد مجدى لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة مي عمر، في أولى بطولاتها المطلقة، والذى ينطلق تصويره في شهر أغسطس المقبل حسب الخطة التي وضعتها الجهة المنتجة للعمل، ويقدم مجدى دور مهم ومحوري خلال الأحداث، بعد نجاحه في الدور الذى قدمه خلال شهر رمضان الماضي مع النجمة ياسمين صبري في مسلسلها "فرصة ثانية".

وينتمى مسلسل "لؤلؤ"، لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وبدأ فريق العمل الاستعدادات والتحضيرات المبدئية للعمل، بعدما سلمت المؤلفة زينب عزيز الحلقات الأولى من المسلسل، كما بدأ المخرج الشاب محمد عبد السلام فى معاينة أماكن التصوير، وتواصل شركة سينرجى المنتجة للعمل إبرام باقى التعاقدات، بعدما تعاقدت مع كل من الفنان أحمد زاهر، وإدوارد.

ويأتى خوض مى عمر تجربة البطولة المطلقة بعد تحقيقها نجاحات كبيرة فى السنوات الأخيرة، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة فى الدراما منها "الفتوة"، و"ولد الغلابة" و"ريح المدام" و"عفاريت عدلى علام" و"الأسطورة" و"حالة عشق"، و"الطبال" و"كلام على ورق" و"حكاية حياة" وفى السينما قدمت فيلمى "تصبح على خير" و"آخر ديك فى مصر".

وكان أخر ظهور للفنان أحمد مجدى في شهر رمضان من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.