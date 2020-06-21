شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى من يوم للتاني تمرين وتدريبات قتالية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم أحمد العوضي بات يركز حاليًا على ممارسة الرياضة بشكل يومي، مثلما يظهر من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام أو فيس بوك الذى ينشر عليه من وقت لآخر مجموعة من التمرينات الذى يتفاعل بها مع متابعيه من وقت لآخر، وآخرها الفيديو الذى قام بنشره مؤخرًا على موقع إنستجرام حيث ظهر فيه وهو يمارس تمرينات قتالية.

العوضى خلال الفيديو الأخير

وكان حرص الفنان أحمد العوضي على مشاركة متابعيه قبل أيام بمقطع فيديو من داخل صالة الجيم، حيث استعرض عددًا من المهارات والتمارين الرياضية التي تعكس لياقته البدنية، وقد لاقي الفيديو تفاعلاً كبيرًا من متابعيه.

العوضى خلال فيديو قبل ايام

Advertisements

وكان كشف النجم أحمد العوضى، مؤخرًا عن صور جديدة من كواليس مسلسل شديد الخطورة، المقرر عرضه قريبًا على منصة ‎watch it، والذى يتناول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.



العوضى

حيث نشر الفنان أحمد العوضى، عبر حسابه بموقع فيس بوك، صورًا من كواليس مسلسل شديد الخطورة، وسط إعجاب كبير من جمهوره.



احمد العوضى

وذلك بعدما طرح تطبيق "واتش إت" برومو جديد لمسلسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه قريبًا على التطبيق حصريا إذ تحرص شركة "سينرجى" ‏على تقديم عدة أعمال مختلفة ‏ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية ‏على منصة ‎ watch it، والمسلسل من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى شتا، خالد كمال‎