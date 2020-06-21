شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تدعو للفنانة رجاء الجداوى بعد تدهور حالتها الصحية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة القديرة شريهان على دعم صديقتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد تدهور صحتها بسبب محاربتها فيروس كورونا من خلال رسالة كتبتها عبر حسابها الشخصى على موقع التدوينات "تويتر"، قائلة، ربي إن رجاء مسها الضر وأنت أرحم الراحمين يامغيث أغيثها يامغيث أغيثها يا مغيث أغيثها.. رجاء الجداوي".

واستكملت الدعاء للفنانة رجاء الجداوي، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يارب العالمين، إنك على كل شيء قدير.





وكان مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، أكد إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تدهورت، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.

وأضاف المصدر الطبى، في تصريحات لـ الخليج 365"، أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من "جهاز CPAP"، إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين فى الدم لديها من غير التنفس الصناعى ‎%‎55.

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وأكد المصدر الطبى أن الفنانة رجاء الجداوى أجرت منذ دخولها المستشفى ثلاثة تحاليل "pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة خلال الساعات الماضية، وظهرت نتيجتها إيجابية.

وتتواجد الفنانة رجاء الجداوى، داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة لليوم الـ 29، بعد دخولها العزل الصحى ليلة عيد الفطر المبارك.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.