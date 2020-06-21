كاظم الساهر ينعي اللاعب العراقي أحمد راضي بعد وفاته بـ «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعى الفنان العراقي كاظم الساهر مواطنه اللاعب الراحل أحمد راضي، والذي وافته المنية، إثر إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

الفنان العراقي نشر صورة اللاعب الراحل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ونعاه بقوله: “ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الشعب العراقي بوفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وكان اللاعب العراقي الراحل أحمد راضي، قد توفي في العاصمة بغداد، وذلك بعد تدهور حالته الصحية متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

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وجاءت وفاة أحمد راضي قبل نقله إلى الأردن لاستكمال العلاج من فيروس “كورونا”، حيث كان من المقرر نقله إلى العاصمة الأردنية لتلقي العلاج من فيروس كورونا، بعد أن ساءت حالته، خاصة أن عائلته تقيم في الأردن.

يذكر أن اللاعب أحمد راضي يعتبر من أساطير الكرة العراقية، وصاحب الهدف العراقي الوحيد في تاريخ بطولة كأس العالم، والذي جاء في مرمى بلجيكا بمونديال 1986 الذي أقيم في المكسيك.

وكان الفنان العراقي كاظم الساهر قد نعى في شهر إبريل الماضي، أحد أعضاء فرقته الموسيقية الخاصة، وهو عازف الكمان الراحل محمد علي عباس.

القيصر نشر صورة للراحل، مرفقة بتعليق جاء فيه: «الأستاذ محمد علي عباس، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله. رحم الله الفقيد و ألهم ذويه الصبر و السلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون»، حيث تلقى النجم العراقي تعازي متابعيه، متمنيين له وزملاء الارحل من باقي أعضاء الفرقة الصبر والسلوان.