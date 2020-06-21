انجلينا جولي: لهذا السبب انفصلت عن براد بيت

Jun 21, 2020
انفصل كل من النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت عن بعضهما في عام 2016، إلا ان اخبار طلاقهما دائماً ما تتصدر العناوين من وقت الى آخر، ومؤخراً تحدثت “جولي” عن سبب الإنفصال وقالت: ”انفصلت من أجل مصلحة العائلة. لقد كان القرار الصحيح”.
وانفصل الزوجان في سبتمبر 2016، بعد نحو عامين من الزواج وأكثر من عشرة سنوات مواعدة، حيث أشارت جولي في دعوى الطلاق حينئذ إلى “خلافات لا يمكن تسويتها”.
ولدى الزوجان ستة أبناء، منهم ثلاثة بالتبني وثلاثة أبناء بيولوجيين، وتتراوح أعمارهم بين 10 إلى 17 عاما.
وبعد أن أعلنت جولي عن انفصالهما، انخرط الاثنان في نزاع قضائي بشأن حضانة الأطفال، تضمن خضوع بيت للتحقيق، في مزاعم ارتكابه انتهاكات بحق الأطفال، بعد أن فقد أعصابه أمام بعض منهم، لكنه بُرأ من تلك التهم لاحقا.
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