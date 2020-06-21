نوال الزغبي تشوق الجمهور: لا استطيع الانتظار

Jun 21, 2020 “لا استطيع الإنتظار لطرح اغنيتي الجديدة “قلبي على قلبه””، بهذه الكلمات شوقت النجمة نوال الزغبي الجمهور حول عملها القادم المقرر صدوره قريباً جداً. وفي الساعات الماضية، تواجدت نوال في الأستديو لوضع اللمسات النهائية على الأغنية التي ستحمل توقيع النجم زياد برجي والموزع الموسيقي هادي شرارة. وكانت نوال الزغبي قد تحدثت عن علاقتها المميزة بالنجم زياد برجي الذي فاجأها خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “ضحك ولعب وجد” وكشف أمام الجمهور انه يعمل مع نوال على أغنية اعتبرها “هيت”. وشدد ان نوال تتمتع بتاريخ فني كبير والتعامل معها مريح وسهل وواثقة من نفسها والتعاون مع نوال عزز طموحاته وكلل مسيرته.







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