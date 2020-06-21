شكرا لقرائتكم هيفاء وهبي عن مدير أعمالها السابق: قدم ورقة زواج مزورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الفنانة هيفاء وهبي، الثلاثاء، عن تفاصيل حول أولى جلسات دعوى إثبات الزواج التي تقدم بها وزيري.

وغردت النجمة اللبنانية عبر حسابها بموقع "تويتر" قائلة "بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة إثبات الزواج الي رافعها م.و بمحكمة الأسرة حضر المحامون و لم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !! القاضي رد بأن السرقة مش صلاحيات محكمة الاسرة وفجأة محاميه قله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفاً من تحويلها للحكم، وتأجلت لليوم".

وتابعت "اليوم حضر المحامون وتقدم محاميه بنسخة مصورة وليست أصلية من ورقة زواج طعن محاميّ الخاص بصحة الورقة المزورة، وطلب أصل العقد فرد محاميه أن الأصل ليس معه بل مع المدعي وهو غير متواجد حاليا (وهو أصلا واقف برا مع أخوه وشاهد الزور التالت) وعلشان يجيب أصل العقد، طلب تأجيل الجلسة".

بيان تحذيري

في غضون ذلك، أصدرت صاحبة "أنا هيفا"، بيانا تحذيريا، الثلاثاء، بشأن التعامل مع مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، وتحديدا فيما يخص وحدات سكنية وفلل تمتلكها شقيقتها في مدينة الشيخ زايد في العاصمة المصرية القاهرة.

وكتبت في سلسلة تغريدات "تنبيه إلى من يهمه الأمر"، حذرت هيفاء وهبي شركة "سوديك" الشيخ زايد الجيزة من التعامل مع المدعو محمد حمزة، الملقب بمحمد وزيري بشأن الوحدات العقارية رقم A171 المملوكة لشقيقتها بموجب مستندات رسمية بحوزتها، لافتة إلى أن أي تصرف يعتبر باطلا.

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وأشارت النجمة اللبنانية إلى أنها فوجئت أنه عند دخول الشخص المسؤول عن البيت في غيابها بمنعه من دخول المجمع السكني، وتبين لها أن محمد وزيري قد أصدر التعليمات لكافة العاملين بشركة "سوديك" وعلى بوابة "ALLEGRIA" بمنع دخولها أو شقيقتها أو أي شخص من قبلهما، فيما سمحوا لناس غرباء من خارج المجمع بالدخول".

واتهمت هيفاء وهبي وزيري بكسر باب فيلا "A 171" الخلفي واستولى عليها وعلى جميع مقتنياتها، بما في ذلك الخزنة ومعلقاتها الشخصية ومستندات مهمة، مضيفة أنها لا تدري ما قد وضعه خلسة أو ما استولى عليه من داخلها، ثم بعدها بيومين دخل صديقه كريم فاروق وزوجته في غيابه وأمضيا ساعات داخل الفيلا، وكررا فعلتهما هذه على مدى أكثر من يوم لأسباب مجهولة، وهما على دراية كاملة بأن المنزل ليس منزلهما".

"أكبر نصاب في مصر"

هذا وأتي بيان هيفاء وهبي التحذيري بشأن التعامل مع محمد وزيري، بعد ساعات من هجومها عليه من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، التي قالت فيها: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي".

وتابعت قائلة: "تا تجي أنت بالآخر تسرق كل هيدا عالجاهز من غير مجهود مرا؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش أنا الغلطانة أني أمٌنتلك، أنت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!".

كما كتبت عبر حسابها على "قصص إنستغرام": "وقال الله وقال الرسول وأنت أكبر نصاب بمصر! بيني وبينك القضاء".

يذكر أن صاحبة "رجب"، رفعت دعوى قضائية ضد محمد حمزة عبد الرحمن، الشهير بـ"محمد وزيري"، وحررت محضرا عن طريق محاميها في مصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، بتهمة أخذ وزيري مبلغ 63 مليون جنيه مصري دون وجه حق من ممتلكات وهبي، مستغلا التوكيل العام الذي منحته إياه، والذي يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.