ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلاد والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة ميرهان حسين، على الإحتفال بعيد ميلاد والدها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشرت ميرهان، صورة لها مع والدها، وعلقت: "كل عيد أب وإنت طيب يا حبيبي يا بابا يا أغلى ما في حياتي.. ربنا يخليك ليا يا رب طول عمري".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان.