آسر ياسين ينشر صورة لوالده احتفالا بعيد الأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان آسر ياسين صورة تجمعه بوالده، احتفالًا بـ"عيد الأب"، الموافق اليوم 21 يونيو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق :"عيد أب سعيد، والدي أشرف فؤاد ياسين". وحقق الفنان آسر ياسين نجاحًا كبيرا بعد عرض المسلسل الكوميدي "بـ 100 وش"، في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة نيللي كريم، علا رشدي، مصطفى درويش، دنيا ماهر، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.

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