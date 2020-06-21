ياسمين صبري تنشر صورة رومانسية بصحبة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصورة من داخل ممشى في البحر بأحد الأماكن االساحلية.

وعقد أحمد أبو هشيمة، قرانه على ياسمين صبري، في أبريل الماضي بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعرض لياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل"فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، أيتن عامر، تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج مرقس عادل.