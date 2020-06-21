شريهان تتمنى الشفاء العاجل لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تمنت الفنانة شريهان الشفاء العاجل، للفنانة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت شريهان تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يارب العالمين، إنك على كل شيء قدير".
وأضافت: "ربي إن رجاء مسها الضر وأنت أرحم الراحمين يامغيث أغيثها يامغيث أغثها يا مغيث أغثها، رجاء الجداوي".
جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية بعدما تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قبل شهر تقريبًا، وظلت فترة في غرفة عادية قبل نقلها لغرفة الرعاية المركزة ووضعها على جهاز CPAP، وتم وضعها اليوم على جهاز تنفس تداخلي.
كانت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أكدت قبل يومين أن حالة والدتها لم تتغير، وأن نتيجة ثالث تحليل أجرته بعد حصولها على بلازما شخص متعافي من الكورونا جاءت إيجابية.
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