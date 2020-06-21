"ارجعي لجمهورك".. بوسي شلبي توجه رسالة لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على توجيه رسالة إلى صدبقتها الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي تعاني من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت بوسي، صورة لرجاء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اشفيها وعافيها.. يا رب ترجعلنا يا جوجا يا غالية.. إنتِ قوية.. ارجعي لجمهورك والناس كلها بتدعيلك يا حبيبة الكل.. إن شاء الله ربنا هيستجيب لدعاء كل اللي بيحبك، وأنا بحبك".

Advertisements

يذكر أن، الفنانة رجاء الجداوى، تتواجد حاليا داخل العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة لليوم الـ 29، بعد دخولها العزل الصحي ليلة عيد الفطر المبارك.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، اليوم، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي اختراقي .