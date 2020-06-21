"أسطورة كرة القدم".. كاظم الساهر ينعى اللاعب العراقي أحمد راضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص المطرب العراقي كاظم الساهر على نعي لاعب كرة القدم العراقي أحمد راضي، الذي توفي اليوم الأحد.

ونشر "الساهر" صورة للراحل أحمد راضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :" ببالغ الأسى و الحزن نتقدم بأحر التعازي و أصدق المواساة إلى الشعب العراقي بوفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي.، إنّا لله و إنّا إليه راجعون".

ورحل عن عالمنا اللاعب الدولي العراقي السابق أحمد راضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في العاصمة العراقية بغداد.